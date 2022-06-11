Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, - глава Еврокомиссии рассказала, когда примут решение

Решение по Украине о предоставлении статуса кандидата на вступление в Европейский союз может быть принято на следующей неделе. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу специальной связи и защиты информации Украины.

По ее словам, решение по Украине Европейская комиссия может принять уже к концу следующей нелели.

"Урсула фон дер Ляен во время визита отметила, что до конца следующей недели Европейская комиссия должна завершить обсуждение вопроса предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз" , - говорится в сообщении.

Как известно, Урсула фон дер Ляен 11 июня пребывала с визитом в Киеве. Она встретилась с президентом Украины Владимином Зеленским, чтоб подвести совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути.

Напомним, что Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение поддержали большинство депутатов.

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