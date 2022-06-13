Валютный рынок в условиях войны: день 110-й

В понедельник 13 июня работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг 9 июня общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился более чем на треть по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 123,36 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; в евро операций было всего на 1,12 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 9 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 25,7 млн долларов: на 187,40 млн долларов было подано заявок на покупку и на 161,70 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,5879 гривен, а продают по 30,8938 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 13 июня снизился примерно на 25% и составил 60758,7 млн гривен. Часть этих средств была вновь размещена на депозитных сертификатах Национального банка.

Курс наличного доллара в понедельник резко пошел вверх. К моменту написания статьи столичные оптовые обменные пункты подняли ценник на продажу наличного «американца» до 35,80-35,90 гривен, что на 60-65 копеек выше, чем в прошлую пятницу. Подорожал доллар и в других городах. Так, во Львове, где валюта традиционно дешевле, доллар сегодня продают по 35,60 гривен, в Одессе – по 35,70 гривен, в Житомире и Запорожье – по 35,80 гривен, а в Харькове – по 36,00 гривен ровно.

Евро на FOREX продолжает свое падение, начавшееся в прошлый четверг. К настоящему моменту он опустился до отметки 1,0452 доллара, и, по мнению аналитиков, вполне может в ближайшие дни протестировать годовой минимум – 1,0349 доллара. Наличный евро оказался под влиянием двух разнонаправленных факторов: в мире евро дешевеет, а в Украине – дешевеет гривна. В результате утром в Киеве его можно было купить по 37,30-37,40 гривен, а после обеда ценник подскочил до 37,75-37,85 гривен.

«Криптовалюта №1» биткойн после месяца торговли в узком коридоре определилась с направлением дальнейшего тренда. В ночь на понедельник цена на биткойн резко пошла вниз и к моменту написания статьи опустилась до 23552,55$ - за столько его можно было купить на популярной бирже Binance﻿. Аналитики теряются в догадках, где очередное «дно»; чаще всего называется цифра 20000$ за 1BTC.