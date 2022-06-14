Лазебная: пенсионной реформы в этом году не будет

Из-за масштабного вторжения России в Украину пенсионную реформу пришлось приостановить. Но в долгий ящик ее откладывать не собираются, уже в следующем году ее используют для возвращения в Украину тех, кто выехал, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.

"В этом году я думаю нет, в этом году нам нужно всем выжить" , - сказала она.

По словам Лазебной, в следующем году как раз накопительные пенсионные счета могут быть очень хорошей перспективой для возвращения людей в страну.

"Мы сейчас над этим думаем. Какие это могут быть категории, какой нужен ресурс, чтобы создать эти счета. Это не просто перспектива для человека, но и ресурс, который может быть использован для восстановления Украины" , - добавила она.

Ранее Лазебная заявила, что около 300 тысяч оказавшихся на оккупированных территориях украинцев не могут получить пенсии. Почта не может донести людям деньги.