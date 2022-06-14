Валютный рынок в условиях войны: день 111-й

Во вторник, 14 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в пятницу, 10 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 25,005 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 148,364 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; в евро операций было всего на 0,05 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 10 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 33,6 млн долларов: на 184,90 млн долларов было подано заявок на покупку и на 218,50 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,5339 гривен, а продают по 30,8392 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 14 июня вырос на 1785 млн и составил 62543,7 млн гривен.

Cегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам будут предложены четыре выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 2, 3, 7 месяцев и 1,5 года, а также выпуск в евро сроком на 1 год. При этом, несмотря на резкое повышение учетной ставки НБУ, доходность по ОВГЗ поднимать не планируют.

Курс наличного доллара во вторник прекратил расти и даже немного снизился. Сегодня в столице оптовые обменные пункты продают наличного «американца» по 35,55-35,60 гривен, что на 20 копеек дешевле, чем вчера. Подорожал доллар и в других городах. Так, в Луцке сегодня доллар продают по 35,55 гривен, в Днепре – по 35,60 гривен, в Запорожье – по 35,70 гривен.

Евро на FOREX в результате сильного трехдневного падения опустился до отметки 1,0397 доллара, однако сегодня доллар в мире начал дешеветь, что помогло евро немного скорректировать падение. К моменту написания статьи евро в мире торгуется на уровне 1,0450-1,0452 доллара. Наличный евро в Украине подешевел по сравнению со вчерашним днем на 15-20 копеек. В частности, в Киеве его сегодня продают по 37,55-37,65 гривен.

«Криптовалюта №1» биткоин ускорил падение. Ранним утром вторника 14 июня его цена на популярной криптовалютной бирже Binance﻿ ненадолго опустилась до 20846$. Весь криптовалютный рынок в замешательстве, т.к. падает не только биткоин, но и остальные криптовалюты. Критическим уровнем для цены биткоина является 20000$. Если цена опустится ниже, может начаться паническая распродажа, и тогда спрогнозировать, до какого уровня подешевеет биткоин, будет крайне сложно.