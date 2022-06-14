ОК "ЮГ": на Херсонщине украинские защитники сбили вертолет оккупантов

В Херсонской области украинские военные сбили из ПЗРК российский вертолет, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

"В районе Николаевки Херсонской области из переносного зенитно-ракетного комплекса заземлен 1 вражеский вертолет без возможностей повторного использования" , — говорится в сообщении.

Кроме того, наши подразделения ликвидировали 16 рашистов, 1 танк и еще 6 единиц бронированной и автомобильной техники.

Как сообщалось, 13 июня после обеда в районе Изюма Харьковской области был сбит ударный вертолет российских оккупантов Ка-52.