ОК "ЮГ": на Херсонщине украинские защитники сбили вертолет оккупантов
В Херсонской области украинские военные сбили из ПЗРК российский вертолет, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".
"В районе Николаевки Херсонской области из переносного зенитно-ракетного комплекса заземлен 1 вражеский вертолет без возможностей повторного использования", — говорится в сообщении.
Кроме того, наши подразделения ликвидировали 16 рашистов, 1 танк и еще 6 единиц бронированной и автомобильной техники.
Как сообщалось, 13 июня после обеда в районе Изюма Харьковской области был сбит ударный вертолет российских оккупантов Ка-52.