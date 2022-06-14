Кабмин согласовал снятие с должности главы Черновицкой ОВА

Кабинет министров согласовал снятие с должности главы Черновицкой ОВА Сергея Осачука, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил постпред Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, Кабмин обсудил увольнение Осачука во время сегодняшнего заседания.

Кроме этого, правительство уволило Елену Криворучко, которая занимала должность Председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченной ВР по правам человека.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина.