Банк Швейцарии впервые за 15 лет повысил учетную ставку

Швейцарский национальный банк (SNB) в четверг, 16 июня, впервые с 2007 года повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до минус 0,25% годовых, сообщает Корреспондент.

Предыдущий уровень ставки (минус 0,75% годовых) держался с 2015 года.

"Целью ужесточения монетарной политики является предотвращение распространения инфляции на товары и услуги в Швейцарии. Нельзя исключать, что в обозримом будущем потребуется дальнейшее повышение ставки SNB для стабилизации инфляции в диапазоне, обеспечивающем ценовую стабильность в среднесрочной перспективе" , - сказано в сообщении.

После этого курс швейцарского франка по отношению к евро подскочил до 0,9825 евро с 0,9631 евро накануне.