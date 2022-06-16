Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в санкционный список попал патриарх Кирилл. ﻿Об этом, со ссылкой на пресс-службу правительства Британии, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В ведомстве подчеркнули, что глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.

Отметим, что с начала российского вторжения в Украину Кирилл оправдывал войну тем, что якобы Россия защищает мирных людей. Порцию критики предстоятель РПЦ получил и от Ватикана.

В свою очередь предстоятель ПЦУ Епифаний призвал Вселенского патриарха лишить Кирилла престола.