Валютный рынок в условиях войны: день 113-й

В четверг, 16 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник, 14 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 13,12 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 247,81 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; в евро операций было всего на 1,81 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 14 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 118,8 млн долларов: на 113,10 млн долларов было подано заявок на покупку и на 231,90 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,4397 гривен, а продают по 30,7441 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 16 июня вырос на 779,2 млн и составил 59688,4 млн гривен. Колебания остатков на корсчетах банков на этой неделе несущественные: это связано с тем, что банки практически все свободные средства разместили в НБУ на депозитных сертификатах под 23% годовых.

Курс наличного доллара в четверг продолжил расти; изменение по сравнению со вчерашним днем составило примерно 10 копеек. Сегодня в столице оптовые обменные пункты продают наличного «американца» по 35,75-35,80 гривен. Подорожал доллар и в других городах. Так, в Днепре доллар сегодня до обеда продавали по 35,75 гривен, в Виннице - по 35,80 гривен, а в Одессе цену пытались держать на уровне 35,60-35,65 гривен за доллар.

Евро на FOREX вчера вечером опустился до отметки 1,0359 доллара после решения комитета по открытым рынкам ФРС США поднять процентную ставку сразу на 0,75%, до 1,75%. После сильного падения евро сначала отскочил вверх, поднявшись до отметки 1,0469 доллара, а затем снова пошел вниз и в настоящее время торгуется в диапазоне 1,0390-1,0420 доллара. Цена наличного евро в Украине осталась на прежнем уровне. В частности, в Киеве его сегодня продают по 37,65-37,75 гривен – так же, как и вчера.

Колебания цены криптовалюты №1 биткоина усиливаются. Вчера после снижения до 20111,62$ его цена на популярной бирже Binance﻿ отскочила почти до 23000$. Затем снова пошла вниз и к настоящему моменту опять опустилась до 21000$. Крупные международные инвесторы продолжают покупать биткоин в районе 20-21 тысячи долларов за монету, однако аналитики не исключают вероятности падения цены биткоина ниже уровня 20000$, что может вызвать паническую распродажу на криптовалютных рынках.