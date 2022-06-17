ВМС: ВСУ поразили российский буксир "Василий Бех" (Обновлено)

ВМС ВСУ заявили о поражении российского буксира "Василий Бех" с ЗРК "ТОР" на борту. Об этом говорится на странице ВМС в Facebook.

"В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", при транспортировке им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота" , - говорится в сообщении.

По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию, сообщает﻿ ОК "Юг".

Отметим, буксир "Василий Бех" был принят в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.