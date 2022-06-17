ГСЧС сообщили детали ракетного удара по Николаеву

Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по спальному району Николаева, есть жертвы. Об этом сообщили в ГСЧС.

"Около 7:00 в жилой квартал одного из районов города попали ракеты. "Демилитаризованы" пять жилых домов, из них четыре пятиэтажных и один двухэтажный. Здесь, в результате попадания боеприпасов и их обломков, произошли многочисленные повреждения - выбиты окна, оконные стекла, в квартирах повреждены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары " , - говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали пострадавших и ликвидировали пожары, добавили в ГСЧС.

В результате ракетного удара по городу погибли два человека, еще 20 были ранены, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также в результате обстрела возник пожар на одном из объектов инфраструктуры.