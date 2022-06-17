Валютный рынок в условиях войны: день 114-й

В пятницу, 17 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду, 15 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился примерно на треть по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 160,91 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; в евро операций было всего на 0,65 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 15 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 60,9 млн долларов: на 202,4 млн долларов было подано заявок на покупку и на 141,5 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,7804 гривен, а продают по 31,0882 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 17 июня вырос на 2930,8 млн и составил 62619,2 млн гривен.

Курс наличного доллара в пятницу остался практически на том же уровне, что и в четверг. В частности, в столице сегодня оптовые обменные пункты продают наличного «американца» по 35,70-35,80 гривен. По областным центрам и другим крупным городам колебания ценника за последние сутки – в пределах 10 копеек, что позволяет говорить о стабильности на наличном валютном рынке.

Евро на FOREX вчера во второй половине дня резко пошел вверх и к вечеру достиг отметки 1,0601 доллара. Рост за сутки составил более 220 пунктов. Причиной стало очередное ослабление доллара после публикации данных, свидетельствующих о проблемах в американской экономике. Сегодня евро частично скорректировал свой рост, опустившись до отметки 1,0494 доллара, а затем снова пошел вверх и в настоящее время торгуется в диапазоне 1,05-1,0530 доллара. Цена наличного евро в Украине выросла очень несущественно. В частности, в Киеве его сегодня продают по 37,70-37,80 гривен – на 5 копеек дороже, чем вчера.

На криптовалютном рынке сохраняется высокая волатильность. Колебания цены биткоина в последние сутки происходят в пределах 20200-21500$ за монету. К моменту написания статьи его цена на популярной бирже Binance﻿ составляет 21115$. Интерес к покупкам биткоина в районе 20000$ сохраняется на высоком уровне.