Гайдай: в Северодонецке продолжаются тяжелые бои
Тяжелые бои продолжаются в Северодонецке, а также в районах Тошковки и Золотого. Оккупанты обстреливают Лисичанск.
О ситуации в Луганской области сообщил начальник ОВА Сергей Гайдай.
В Северодонецке идут бои, однако город не захвачен. В Лисичанске мощные обстрелы, есть много погибших. В частности, только вчера оккупанты нанесли авиаудар по дому, где от обстрелов прятались люди.
Гайдай добавил, что идет "тихая" эвакуация населения в безопасные регионы Украины.
"Мы уже понимаем, что анонсировать (эвакуацию – ред.) нельзя, потому что россияне сразу расстреливают места сбора или гуманитарные центры, поэтому эвакуацию проводим тихо", - рассказал Гайдай.