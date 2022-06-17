Гайдай: в Северодонецке продолжаются тяжелые бои

Тяжелые бои продолжаются в Северодонецке, а также в районах Тошковки и Золотого. Оккупанты обстреливают Лисичанск.

О ситуации в Луганской области сообщил начальник ОВА Сергей Гайдай.

В Северодонецке идут бои, однако город не захвачен. В Лисичанске мощные обстрелы, есть много погибших. В частности, только вчера оккупанты нанесли авиаудар по дому, где от обстрелов прятались люди.

Гайдай добавил, что идет "тихая" эвакуация населения в безопасные регионы Украины.