ОВА: ночью над Одеской областью сбили 2 крылатые ракеты

Ночью 18 июня вооруженные силы Украины сбили две российские крылатые ракеты, выпущенные оккупантами с территории временно оккупированного Крыма, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами, летевшими с территории временно оккупированного Крыма. Спасибо нашим военным за хорошо выполненную работу – две смертоносные птички уничтожены" , – заявил он.

По словам Братчука, в Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота: 2 корабли-ракетоносцы, одна подводная лодка и три больших десантных корабля.

Спикер главы ОВА подчеркнул, что угроза ракетного удара остается очень высокой.