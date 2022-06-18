В Генштабе ВСУ сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33 350 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 465 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 3 573 (+10),

артиллерийских систем – 739 (+5),

РСЗО – 233,

средств ПВО – 98 (+1),

самолетов – 216 (+1),

вертолетов – 180,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),

крылатых ракет – 129,

кораблей/катеров – 14 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17),

специальной техники – 55.

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении, отметили в Генштабе.

Данные уточняются.