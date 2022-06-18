В Генштабе ВСУ сообщили о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 33 350 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 465 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 3 573 (+10),
- артиллерийских систем – 739 (+5),
- РСЗО – 233,
- средств ПВО – 98 (+1),
- самолетов – 216 (+1),
- вертолетов – 180,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),
- крылатых ракет – 129,
- кораблей/катеров – 14 (+1),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17),
- специальной техники – 55.
Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении, отметили в Генштабе.
Данные уточняются.