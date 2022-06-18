В Генштабе ВСУ сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генштабе ВСУ сообщили о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 33 350 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 465 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 3 573 (+10),
  • артиллерийских систем – 739 (+5),
  • РСЗО – 233,
  • средств ПВО – 98 (+1),
  • самолетов – 216 (+1),
  • вертолетов – 180,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),
  • крылатых ракет – 129,
  • кораблей/катеров – 14 (+1),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17),
  • специальной техники – 55.

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении, отметили в Генштабе.

Данные уточняются.

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