ОВА: в Киевской области слышали взрывы, сработала ПВО
Сегодня утром в Киевской области противовоздушная оборона (ПВО) "отработала" вражескую воздушную цель.
Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.
"Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту", – говорится в сообщении.
"Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация уточняется", – добавили в военной администрации.