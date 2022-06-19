ОВА: в Киевской области слышали взрывы, сработала ПВО

Сегодня утром в Киевской области противовоздушная оборона (ПВО) "отработала" вражескую воздушную цель.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

"Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту" , – говорится в сообщении.