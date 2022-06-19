В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе обновили данные о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 33600 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1468 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4),
- артиллерийских систем – 745 (+6),
- РСЗО – 235 (+2),
- средства ПВО – 98,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 181 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
- крылатые ракеты – 130 (+1),
- корабли /катера – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2523 (+10),
- специальная техника – 55.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях, отметили в Генштабе.
Данные уточняются.