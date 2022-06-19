В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине

В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе обновили данные о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 33600 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1468 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4),
  • артиллерийских систем – 745 (+6),
  • РСЗО – 235 (+2),
  • средства ПВО – 98,
  • самолетов – 216,
  • вертолетов – 181 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
  • крылатые ракеты – 130 (+1),
  • корабли /катера – 14,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2523 (+10),
  • специальная техника – 55.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях, отметили в Генштабе.

Данные уточняются.

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