В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе обновили данные о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33600 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1468 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4),

артиллерийских систем – 745 (+6),

РСЗО – 235 (+2),

средства ПВО – 98,

самолетов – 216,

вертолетов – 181 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),

крылатые ракеты – 130 (+1),

корабли /катера – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2523 (+10),

специальная техника – 55.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях, отметили в Генштабе.

Данные уточняются.