В Молдове запретили показывать российские новости

В Молдове запретили транслировать российские новости. Президент страны Майя Санду подписала соответствующий закон, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Закон вступит в силу со следующей недели. Документ запрещает молдовским телеканалам транслировать новостные и аналитические программы России, а также российские военные фильмы.

Кроме того, документ определяет понятие "дезинформация", которая несет угрозу информационной безопасности. Речь идет об информации, которая "оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы".