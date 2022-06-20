Гайдай: ВСУ потеряли контроль над Метелкиным возле Северодонецка

Вооруженные силы Украины потеряли контроль над поселком Метелкино возле Северодонецка, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оккупанты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Российские войска обстреливают Северодонецкую промзону и окрестности города, а также районы Тошковки и Устиновки, куда они стащили большое количество техники.

"Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра" , - рассказал Гайдай.

Он добавил, что оккупанты продолжают использовать "ползучую" тактику - Луганскую область уничтожают из всего возможного оружия, пытаясь прорвать линию обороны.

Враг постоянно обстреливает населенные пункты Луганской области, людей оттуда пытаются вывозить. Продолжается "тихая" эвакуация.