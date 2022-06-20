Россия угрожает Европе за "блокаду Калининграда"

Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов пригрозил ЕС за "блокаду" Калининградской области, сообщает Украинская правда.

"Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами".

Ранее губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что Литва перестала пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.

Такой запрет он назвал незаконным и обещал "предложить принять меры со стороны РФ", если Литва не отменит ограничение.