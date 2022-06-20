Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию: что это даст Украине

Верховная рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Законопроект президента Владимира Зеленского поддержали 259 депутатов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции 18 июня.

Как отметил президент, ратификация Конвенции в первую очередь будет способствовать повышению политического имиджа Украины на международной арене как страны, "последовательно придерживающейся взятых на себя обязательств в сфере защиты прав человека и основополагающих свобод".

Украина подписала Конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. Попытки поддержать документ в парламенте были в 2016 и 2019 годах.

Столь быстрая поддержка конвенции, которая не могла быть одобрена Радой более 10 лет, может быть связана с тем, что на этой неделе Совет ЕС должен принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены блока. Ратификация Стамбульской конвенции станет дополнительным свидетельством решимости Украины следовать европейским целям.

Конвенция Совета Европы - международное соглашение Совета Европы по насилию против женщин и домашнему насилию, была открыта для подписания 11 мая 2011 года.

Документ предлагает государствам установить уголовную ответственность за основные виды насилия в отношении женщин (такие как преследование, принудительный брак, повреждения женских гениталий, принудительный аборт, принудительная стерилизация) и обеспечить надлежащие и эффективные меры наказания за насилие.