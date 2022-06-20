Китай нарастил импорт нефти из России до рекордного уровня

Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай. Кремль нашел покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции и падение цен, сообщает Новое время.

По итогам мая импорт сырой нефти Китаем из России вырос на 55% год к году до рекордного уровня.

Таким образом, РФ впервые за 19 месяцев сместила Саудовскую Аравию с поста главного поставщика нефти в КНР. Это произошло на фоне падения цен на российское топливо после введения санкций против РФ из-за нападения на Украину.

Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь-Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн тонн.

Как отмечает агентство, Москва смогла найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции и падение цен.

Так, крупнейшие китайские импортеры, включая Sinopec и Zhenhua Oil, активизировали закупку дешевой российской нефти.

Общий импорт сырой нефти в Китай вырос в мае почти на 12% до 10,8 млн барр/с по сравнению со средним показателем 2021 года в 10,3 млн барр/с.

Также Китай наращивает импорт российского СПГ. В мае поставки увеличились на 56% в годовом исчислении до 400 000 тонн.

Напомним, что в апреле этого года Азия впервые обогнала Европу как крупнейший покупатель российской нефти.