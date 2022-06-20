Валютный рынок в условиях войны: день 117-й

В понедельник 20 июня работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг 16 июня общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 62,01 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 222,92 млн долларов. Все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций не было.

По данным Нацбанка, 16 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 128,2 млн долларов: на 261,5 млн долларов было подано заявок на покупку и на 133,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,7902 гривен, а продают по 31,0981 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 20 июня вырос на 203,5 млн и составил 62822,7 млн гривен.

Курс наличного доллара в понедельник снизился по сравнению с прошлой неделей. В частности, в столице сегодня оптовые обменные пункты продают наличного «американца» по 35,45-35,55 гривен, что на 25 копеек дешевле, чем в прошлую пятницу. Операторы валютного рынка сообщают о снижении интереса к покупкам валюты и недостаточном притоке гривны, что вынуждает снижать ценники.

Евро на FOREX в понедельник вновь пытается расти, и к моменту написания статьи поднялся до отметки 1,0546 доллара. Рост евро происходит на фоне очередного ослабления американского доллара в мире. Наличный евро в Украине больше обращает внимание на поведение наличного евро, чем на происходящее в мире. Сегодня его цена тоже начала снижаться. Так, в Киеве евро сегодня продают по 37,40-37,50 гривен – на 30 копеек дешевле, чем в прошлую пятницу.

Рубль в понедельник продолжил укрепление: за доллар дают 55,50 рублей.

На криптовалютном рынке наблюдается восстановление цены на биткойн после того, как в субботу 18 июня он рухнул до 17622$ за монету: такая цена была зафиксирована на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿. К настоящему моменту биткойн подорожал до 21022$, но в районе 21000$ активизировались продавцы, и рост цены приостановился. Аналитики допускают, что после этой коррекции биткойн может возобновить падение. При этом интерес к покупкам биткойна наблюдается на уровне 17800$ за 1BTC.