РосСМИ: российские войска начали учения в Калининградской области

Военнослужащие Балтийского флота РФ проводят учения ракетным и артиллерийским подразделениям в Калининградской области, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет российское издание РИА Новости.

В маневрах задействовано около 1 тысячи военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

Сообщается, что артиллеристы и ракетчики выполнят "несколько сотен огневых задач" с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".

Напомним, 18 июня губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что с субботы Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.

В Совете Федерации заявили, что у России будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда".

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию "беспрецедентной" и решение - незаконным, отметив, что Россия еще определяется с ответом.

В то же время главный дипломат Жозеп Боррель пока не прогнозирует нового витка серьезного напряжения в отношениях с РФ из-за прекращения транзита в Калининградскую область.