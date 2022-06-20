Стефанишина: все страны ЕС поддерживают статус кандидата для Украины

Страны Евросоюза имеют полное согласие по вопросу предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время телемарафона.

"Каждая из этих стран (которые были против статуса кандидата - ред.) после решения Еврокомиссии в пятницу подтвердила, что поддержит предоставление Украине статуса кандидата" , - отметила Стефанишина.

По словам министра, сейчас она может подтвердить, что по состоянию на 20 июня Украина имеет консенсус среди лидеров стран ЕС.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Дания и Нидерланды отказываются давать "зеленый свет" Украине из-за недостаточного соответствия установленным требованиям.