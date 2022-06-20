СМИ: в Грузии люди вышли на митинг с призывами к евроинтеграции

Тысячи человек в понедельник вечером собрались в центр Тбилиси на митинг в поддержку европейской интеграции Грузии под лозунгом "Домой, в Европу", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщают "Новости-Грузия".

В акции принимали участие представители разных сфер. Некоторые заведения закрылись раньше, чтобы их работники пришли на митинг. Политические силы пришли без партийной символики, вместе с тем были плакаты в поддержку экспрезидента Михаила Саакашвили.

Фото: Сирцхвилиа

Часть студентов пришла с протестными плакатами, например "Требуем деолигархихации", "Запад должен наложить санкции на Иванишвили и членов правительства Грузии"; другие же были более нейтральными – "За наше будущее", "Молодая сила здесь".

На митинге выступили политики из Европы и Украины, после чего участники прошли шествием к площади Европы в исторической части Тбилиси.

Организатором митинга является движение "Сирцхвилиа" (в переводе - "стыд, позор"). Его цель – продемонстрировать важность европейского будущего для Грузии и одновременно выразить процесс действиям грузинских властей, которые, по мнению организаторов, делают недостаточно для евроинтеграции.

Фото: Новости Грузия

В то же время мероприятие приурочено к третьей годовщине так называемой "ночи Гаврилова" – речь идет о дне, когда в парламенте Грузии выступил депутат от российской Государственной думы, что вызвало многочисленные протесты и массовые аресты.

Представитель парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее заявил журналистам, что акция "Сирцхвилиа" направлена на "деструкцию".

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата. Относительно Грузии решили, что состояние демократии в стране не отвечает Копенгагенским критериям и государство должно воплотить изменения для получения этого статуса.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ЕС предлагает кандидатский статус для Украины и Молдовы как поддержку в сложной ситуации, в которой они оказались, и что он "не завидует" им.