Израильский премьер объявил о роспуске Кнессета: будут новые выборы

Израильское правительство готовит законопроект о роспуске парламента (Кнессет). Нынешний премьер Нафтали Беннет отойдет от исполнения обязанностей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сегодня Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид выступили с совместным заявлением о подготовке законопроекта о добровольном роспуске Кнессета. Коалиция представит документ на следующей неделе.

После роспуска Кнессета временно исполняющим обязанности премьер-министра станет именно Лапид до приведения нового правительства к присяге. Ожидается, что парламентские выборы пройдут в конце октября.

"В последние недели мы делали все возможное, чтобы спасти это правительство на благо страны. Я провел много переговоров и понял, что если Кнессет не распустится в течение 10 дней, безопасности Израиля будет нанесен серьезный ущерб" , - заявил Беннет.

Решение принято на фоне того, что в конце июня истекает срок действия временных законов в отношении израильского законодательства в Иудее и Самарии. Оппозиция отказывается поддержать их продление.

Отметим, правительство Беннета в коалиции с Лапидом продержалось более года, оно пришло на смену кабинету министров Биньямина Нетаньяху, правление которого длилось непрерывно 12 лет. До этого в течение последних лет в стране прошло несколько парламентских выборов, поскольку политические силы не могли заручиться достаточной для сильного правительства поддержкой.