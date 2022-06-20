ОВА: российские войска за сутки убили трех мирных жителей Донецкой области

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты убили трех мирных жителей, сообщает Новое время.

Два мирных жителя получили ранения после российских обстрелов.

"За 20 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще 2 человека получили ранения" , — сообщил Кириленко.

Он напомнил, что в данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан" , — сообщил Кириленко.

Ранее оперативное командование Восток сообщило, что за последние сутки на востоке Украины были ликвидированы 14 российских военных и пять единиц техники.