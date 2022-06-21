Луганская ОВА: Оккупанты сутки массированно обстреливали Лисичанск

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ массированно обстреливали Лисичанск Луганской области почти сутки, известно об одном погибшем, точное количество жертв устанавливается, сообщает Новое время.

"Обстрелы продолжались позапрошлую ночь и весь вчерашний день. Применялась авиация. Разрушены более десяти многоэтажек, частные дома, здание отдела полиции. На текущий момент обнаружено тело одного погибшего. Раненую женщину сразу эвакуировали в Краматорск. Окончательное количество жертв устанавливаем, потому что вчера по городу практически невозможно было безопасно передвигаться" , — рассказал он.

В эфире национального телемарафона Гайдай уточнил, что глава военной администрации города Валерий Шибико несколько раз выезжал на места «прилетов», но сам попал под обстрел.

"Выезжал глава военной администрации несколько раз, чтобы посмотреть места, где были максимальные прилеты. Сам попал под обстрел, и машина у него была обстреляна, поэтому вернулся" , — отметил глава ОВА.

Он также сообщил, что во время массированного обстрела Лисичанска оккупанты вели наступательные действия в районе Камышевахи, Золотого и Горского.

"В результате наступательных действий они потеряли технику и людей, хотя имели локальный успех, но просто выдохлись и сейчас, я так понимаю, остановились для перегруппировки" , — сказал он.

В Северодонецка продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты снова обстреляли здание I проходной химзавода Азот, территорию кирпичного завода и поочередно открыли огонь в районе трех мостов.

В городе в одном из корпусов разрушенного медицинского городска остались врачи.

"Мы сделали там определенный запас медикаментов. Местным жителям врачи оказывают какую-то необходимую первую помощь, но сложные операции проводить не могут" , — пояснил Гайдай.

Он также сообщил, что за сутки серьезные разрушения были в Горском и Новоивановцах, там разрушены 20 домов. Во Врубовке оккупанты разрушили лицей.

Авиационные удары враг нанес по Устиновке, Белогоровке и Горскому.

20 июня глава военной администрации Валерий Шибико сообщил, что в Лисичанск скоро ограничат въезд. Он спрогнозировал начало активных боевых действий в городе.