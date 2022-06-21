В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составили:

  • личного состава – около 34 100 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1496 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3606 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 752 (+3) ед,
  • РСЗО - 239 (+1) ед,
  • средств ПВО – 98 (+0) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 181 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),
  • крылатых ракет – 137 (+7),
  • кораблей /катеров - 14(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2537 (+10) ед,
  • специальной техники – 59 (+4).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Данные уточняются.

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