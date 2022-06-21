В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 34 100 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1496 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3606 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 752 (+3) ед,
- РСЗО - 239 (+1) ед,
- средств ПВО – 98 (+0) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 181 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),
- крылатых ракет – 137 (+7),
- кораблей /катеров - 14(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2537 (+10) ед,
- специальной техники – 59 (+4).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Данные уточняются.