В ВР внесли кандидатуру нового Уполномоченного по правам человека

Председатель ВР Руслан Стефанчук внес в Раду кандидатуру Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.

"В соответствии с требованиями законодательства, внес предложение по кандидатуре народного депутата Украины Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека" , - говорится в сообщении.

В 2019 году Лубинец был избран в ВР 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы "За майбутне".

Глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.