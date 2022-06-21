ОГП: 323 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Более 910 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 21 июня официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 323, возросло количество раненых – 587. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 302, Харьковской – 174, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

В воскресенье, 19 июня, в результате обстрела врагом с. Ивановка Харьковской области получила ранение 16-летняя девушка.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2052 учебных заведения, из них 210 разрушены полностью.