Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменили

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада одобрила правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Принятый закон (проект 7418) возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами;

Вместе с тем, документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Напомним, ранее Кабинет министров подал в Верховную Раду проект изменений в Налоговый кодекс относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению. Предлагается отменить беспошлинный ввоз в Украину автомобилей гражданами.