ОК "Юг": в результате ракетного удара по Одессе погиб мирный житель

В результате ракетного удара РФ, нанесенного по Одессе в понедельник, 20 июня, погиб мирный житель. Об этом сообщает ОК "Юг".

Отмечается, что оккупанты нанесли ракетный удар по складу с продуктами, погиб охранник.

"Корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из 5 кораблей, 1 подводной лодки, и 4 ВДК. Остальные флоты, вопреки паническим вбросам вражеской пропаганды, находятся в пунктах базирования. Однако угроза ракетного удара остается актуальной, не исключена и попытка высадки десанта" , - добавили в ОК "Юг".

Украинцев призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.