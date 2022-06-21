Минюст показал условия содержания военнопленных РФ
В Министерстве юстиции сообщили, что российские военнопленные содержатся в лагере на западе Украины и участках почти в каждом регионе Украины в соответствии с нормами международного права. В Минюсте рассчитывают, что россияне будут придерживаться тех же норм.
"В учреждениях государственной уголовно-исполнительной службы Украины для содержания военнопленных создан 51 участок, расположенный почти в каждом регионе Украины, и 1 лагерь, расположенный на западе государства", - указано в сообщении ведомства.
"Лагерь для военнопленных охраняется. Для удерживаемых здесь лиц созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение. Важно, что военнопленные работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу украинскому обществу", - заявил Денис Малюська.
Если невозможно доставить военнопленных в лагерь, их могут временно удерживать на участках в обычных местах заключения и СИЗО. Но отдельно от осужденных. Также на участках находятся военнопленные, которых в ближайшее время могут обменять на украинцев.
"Я уверен, что когда мы показываем, как мы удерживаем российских пленных, – эти кадры непременно увидят в РФ, и мы рассчитываем, что они будут наших граждан содержать в аналогичных условиях, пока мы их не обменяем", - подчеркнул министр.