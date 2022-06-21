Минюст показал условия содержания военнопленных РФ

В Министерстве юстиции сообщили﻿, что российские военнопленные содержатся в лагере на западе Украины и участках почти в каждом регионе Украины в соответствии с нормами международного права. В Минюсте рассчитывают, что россияне будут придерживаться тех же норм.

"В учреждениях государственной уголовно-исполнительной службы Украины для содержания военнопленных создан 51 участок, расположенный почти в каждом регионе Украины, и 1 лагерь, расположенный на западе государства" , - указано в сообщении ведомства.

"Лагерь для военнопленных охраняется. Для удерживаемых здесь лиц созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение. Важно, что военнопленные работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу украинскому обществу" , - заявил Денис Малюська.

Если невозможно доставить военнопленных в лагерь, их могут временно удерживать на участках в обычных местах заключения и СИЗО. Но отдельно от осужденных. Также на участках находятся военнопленные, которых в ближайшее время могут обменять на украинцев.