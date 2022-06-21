Business Insider: Словакия не достигла согласия с Германией о поставке Украине танков

Словакия не достигла согласия с Германией о поставке Украине танков Т-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4. Об этом, со ссылкой на Business Insider, сообщает Новое время.

Издание пишет, что Германия предложила 15 танков Leopard 2A4 за 30 Т-72, но это недостаточно для национальной обороны Словакии, поэтому на прошлой неделе она отказалась от запланированной сделки.

Министерство обороны Словакии подтвердило это Business Insider.

"Реальность такова, что мы не можем принять форму поддержки, которую обещали Чехия или другие страны" , — заявила пресс-секретарь министерства.

По ее словам, с этой целью Словакия ведет переговоры с союзниками, чтобы найти дополнительные формы поддержки Украины.