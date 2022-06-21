Рейтинг иностранных лидеров: к кому лучше всего относятся украинцы

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", к середине июня рейтинг позитивного отношения украинцев возгляют Анджей Дуда, Борис Джонсон и Джо Байден. К президенту Польши положительно относятся 92% украинцев, к премьер-министру Британии - 90%, к президенту США - 89%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

К президенту Литвы Гітанасу Науседу положительно относятся 73%, к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен - 71%, к президенту Турции Реджепу Эрдогану - 59%, президенту Франции Эмманюэлю Макрону - 58%, президенту Румынии Клаусу Йоханнису - 50% (не знают его - 30%), премьер-министру Италии Марио Драги - 45% (не знают - 25%), канцлеру Германии Олафу Шольцу - 41%.

К премьер-министру Венгрии Виктору Орбану преобладает негативное отношение - 53%. Положительно относятся к нему 20%, не знают его - 20%.

Абсолютное большинство респондентов негативно относятся к руководителям Беларуси Александру Лукашенко (95%) и России Владимиру Путину (98%).

За последние два месяца улучшилось отношение к канцлеру Шольцу и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, ухудшилось - к президенту Турции Эрдогану и президенту Франции Макрону.

Опрос проведен 18-19 июня 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.