В Минобороны заявили, что не видят признаков подготовки наступления из Беларуси

На сегодняшний день признаков подготовки повторного наступления с территории Беларуси не наблюдается, но потенциально такая угроза сохраняется, поэтому украинская армия держит там войска. Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.

"Угроза со стороны Беларуси никогда не спадала. Но для того, чтобы с территории этой страны снова развить наступление, нужно создать мощную наступательную группировку. Мы это уже видели в первые недели полномасштабного российского вторжения. Именно из-за недружественных действий Беларуси Россия так быстро оказалась в окрестностях. Киева. Но тогда была создана очень мощная группировка. Сейчас такой группировки мы не видим" , - отметил Мотузяник.

В то же время, по его словам, действия врага заставляют украинскую сторону держать войска на границе с Беларусью.

"Такая российская тактика на сегодня – основной удар Луганщина, Донетчина, остальные – постоянные обстрелы, отвлечение нашего внимания, сковывания действий наших подразделений. Таким образом они заставляют нас держать там войска. Мы прекрасно понимаем: как только мы оттуда заберем подразделения, они (захватчики - ред.) могут осуществить повторное наступление. В ближайшей перспективе мы этого не видим, однако мы вынуждены укреплять это направление" , - подчеркнул Мотузяник.

По его словам, на сегодняшний день армия Беларуси насчитывает более 60 тысяч человек и будет увеличена почти на 20 тыс. в связи с созданием южного оперативного командования. На границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях сейчас находятся до 7 батальонов - это около 3,5-4 тыс. солдат. В то же время в ряде населенных пунктов расквартированы российские войска.