В НБУ назвали причину падения рыночного курса гривны к доллару

Замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что финансирование дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривны Национальным банком привело к падению курса гривны к доллару. Это основная причина девальвации, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"В течение последних недель, месяцев, мы видим усиление девальвационного давления. Мы видим увеличение объемов интервенций НБУ для поддержки фиксированного обменного курса" , - сказал он.

По его словам, "прежде всего это связано с ростом объемов эмиссионного финансирования государственного бюджета, на который вынужден был пойти НБУ с начала войны вследствие того дефицита, который образовался".

Николайчук напомнил, что НБУ считает эмиссионное финансирование должно происходить по "остаточному принципу", а правительство и Минфин должны использовать все имеющиеся механизмы, чтобы финансировать дефицит бюджета за счет официальных внешних и внутренних заимствований.