Минреинтеграции: Украина вернула тела 35 погибших военнослужащих

В Запорожской области прошла очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Украина вернула тела 35 своих защитников.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГУР, Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины.

"Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции" , - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГУР﻿, обмен телами погибших состоялся по формуле 35 на 50. Среди них 25 украинских защитников Мариуполя.