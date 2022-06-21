ОК "Юг": ВСУ продвигаются в Херсонской области

Украинские военнослужащие продвигаются в Херсонской области, несмотря на мощную оборону, которую соорудили оккупационные войска РФ.﻿ Об этом в эфире телемарафона сообщила глава пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает Новое время.

"Оккупантам очень тяжело. Враг соорудил мощную оборону в Херсонской области, но мы продвигаемся" , — отметила она.

По ее словам, оккупанты обустраивают второй и третий рубежи обороны на временно оккупированных территориях Херсонской области и вынуждены пользоваться запасными, поскольку их даже оттуда оттесняют ВСУ.