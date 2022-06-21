ОК "Юг": ВСУ продвигаются в Херсонской области
Украинские военнослужащие продвигаются в Херсонской области, несмотря на мощную оборону, которую соорудили оккупационные войска РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщила глава пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает Новое время.
"Оккупантам очень тяжело. Враг соорудил мощную оборону в Херсонской области, но мы продвигаемся", — отметила она.
По ее словам, оккупанты обустраивают второй и третий рубежи обороны на временно оккупированных территориях Херсонской области и вынуждены пользоваться запасными, поскольку их даже оттуда оттесняют ВСУ.
"Когда мы закрепимся на этих рубежах, то обязательно об этом сообщим. Однако пока идет военная операция призываю абсолютно всех сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений, поскольку только военные знают, где они, куда продвигаются и какие успехи имеют", — подчеркнула Гуменюк.