ГУР: россияне проводят ротации в росгвардии из-за больших потерь на войне с Украиной
Российские захватчики проводят кадровые ротации в росгвардии из-за значительных потерь личного состава и военной техники на войне против Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Главное управление разведки.
"В федеральной службе войск росгвардии произошли кадровые изменения.
Последние кадровые ротации связаны с низким уровнем организации выполнения задач во время вооруженной агрессии против Украины, что привело к значительным потерям личного состава и военной техники".
В частности, россияне уволили генерал-лейтенанта Сергея Власенко с должности начальника штаба – первого заместителя командующего северокавказским округом войск росгвардии.
На руководящую должность в северокавказском округе был назначен генерал-лейтенант Анатолий Маликов.
До этого Маликов занимал должность начальника главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительных работ росгвардии.