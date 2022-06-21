В ЦПД предупреждают о воможных российских провокациях 22 июня

Российские оккупанты могут организовать провокации 22 июня, в День скорби и чествования памяти жертв немецко-советской войны, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, сообщает Новое время.

В сообщении в Telegram-канале ЦПД во вторник, 21 июня, напомнили, что 22 июня в разных регионах Украины проходят десятки мероприятий для чествования памяти украинцев, погибших во время Второй мировой войны. По данным ЦПД, в этот день есть большая вероятность провокаций со стороны России с возможными ракетными обстрелами.

В ЦПД призвали:

не находиться в местах массового скопления людей;

после объявления воздушной тревоги немедленно идти в ближайшее укрытие или бомбоубежище;

в помещениях помнить о правиле двух стен и двух выходов.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович призвал жителей центра Киева в ближайшие дни не игнорировать сигналы тревоги, потому что, по его мнению, оккупанты могут попытаться «ответить» на удар по так называемым «вышкам Бойко» в Черном море.