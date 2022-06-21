Глава МИД Франции: ЕС достиг консенсуса по кандидатскому статусу Украины

Государства-члены Европейского Союза достигли единой позиции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в преддверии саммита ЕС 23-24 июня, сообщает Европейская правда.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета по общим вопросам ЕС заявил министр иностранных дел Франции Клеман Бон.



"Мы достигли прогресса по вопросам, которые обсуждали с утра - а именно подготовки к заседанию Европейской комиссии, которое состоится в конце этого месяца в Брюсселе. Оно будет касаться в частности Украины и возможности предоставления кандидатского статуса Украине, Молдове и Грузии" , - напомнил Бон.

"На прошлой неделе Европейская комиссия обнародовала свое заключение по этому вопросу, и мы стали свидетелями достаточно хорошего, я бы сказал, идеального консенсуса по поводу перехода на следующий этап дискуссий о возможности предоставления Украине статуса кандидата на членство" , – добавил он.

Глава МИД Франции пояснил, что речь идет об обсуждении кандидатства Украины главами государств и правительств ЕС.

"Но на нашем уровне мы убедились, что единство ЕС продолжает оставаться реальностью, Европа продолжает двигаться вперед в этот исторический момент" , - добавил он.

Бон предостерег, что предоставление статуса кандидата не означает немедленного вступления в ЕС – "это длительный и сложный процесс".

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.

Окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, все лидеры ЕС поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство.