CNN: Генпрокурор США совершил необъявленный визит в Киев

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во вторник, 21 июня, совершил необъявленную поездку в Украину, где встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN.

Они обсудят усилия Соединенных Штатов и других стран, направленные на то, чтобы помочь Украине «обнаружить, задержать и привлечь к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям» в Украине.

Ранее Гарланд объявил о поездке в Европу, запланированную на текущую неделю, чтобы встретиться с европейскими лидерами и обсудить их совместные усилия по борьбе с российской агрессией в Украине.

Гарланд сказал, что он посетил Киев, чтобы «выразить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов народу Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения».

Гарланд также сказал, что хотел бы обсудить действия, которые Соединенные Штаты «делают, чтобы помочь украинским властям привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за зверства и военные преступления, которые видел весь мир».

Во вторник, 21 июня, Венедиктова подтвердила, что визит действительно состоялся, однако других подробностей не раскрыла.