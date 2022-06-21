Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 июня, подписал законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, сообщает Новое время.

Об этом глава государства сообщил в своем Facebook.

"Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека — самая высокая ценность" , — написал он.

В понедельник, 20 июня, Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. «За» проголосовали 259 нардепов, «против» — восемь, воздержались — 28.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию в 2011-м, но документ так и не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была основным требованием Марша женщин.

На сайте президента создавали две петиции с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию — обе набирали более 25 тысяч голосов. 17 февраля в ответе президента на петицию было сказано, что он последовательно поддерживает защиту прав людей, переживших домашнее насилие и насилие по половому признаку.