Джонсон: уступки Путину ни к чему другому, кроме катастрофы не приведут

Премьер Британии Борис Джонсон предостерег партнеров от любых уступок России, утверждая, что они могут привести к катастрофе, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Independent.

"Премьер-министр обеспокоен тем, что это может быть не в центре внимания всех из-за… некоторых из тех глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, не в последнюю очередь по поводу инфляции во всем мире" , – сказал представитель правительства.

"Мы не должны позволять никому поверить, что уступки Путину приведут к чему-то другому, кроме катастрофы" , - процитировал он Джонсона.

По словам премьера, это "может восприниматься как вознаграждение за необоснованную агрессию" и "ободрит не только Россию, но и ее союзников, влияет на безопасность Британии и нашу экономику".

Как сообщалось, правительство Великобритании "решительно настроено" вводить дальнейшие санкции против России и будет делать это, пока она полностью не выведет свои войска с территории Украины.

Ранее после неожиданного визита в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским британский премьер Борис Джонсон предостерег мир от "усталости от Украины".

Он также предупредил, что британцам нужно "настроиться на долгую войну", поскольку президент РФ Владимир Путин прибегает к кампании на истощение.