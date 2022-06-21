ОВА: на пляже в Одесской области детонировала российская мина

В Одесской области на пляже детонировала российская мина, никто не пострадал, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко вечером во вторник, 21 июня, в своем Telegram-канале.

Марченко напомнил, что посещать пляжи и купаться в море сейчас запрещено.

"Сегодня вечером на одном из пляжей Одесской области на берег в очередной раз выбросило вражескую противокорабельную мину, которая детонировала. К счастью, никто не пострадал" , — сказал он.

11 июня на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва российской мины в воде погиб отдыхающий.