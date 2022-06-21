Минобороны: российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Российский вертолет "Ми-8" во время военных учений залетел на территорию Эстонии. Таллин вызвал посла РФ для объяснений, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает Sky News, об этом заявил чиновник эстонского Минобороны Кусти Салм.

Отмечается, что инцидент произошел на эстонско-российской границе возле города Псков 18 мая вечером. При этом таких нарушений воздушного пространства было несколько.

"Это картина угрозы. Как мы видим российскую угрозу… Она никогда не была такой серьезной, как сейчас" , - подчеркнул Салм.

По его словам, Россия также во время военных учений имитирует ракетные удары по территории Эстонии.

Позже еще один неназванный эстонский чиновник рассказал, что такие действия со стороны России не могли быть случайными и она намеренно осуществляет подобные провокации.

Напомним, ранее стало известно, что Дания вызвала в МИД посла России из-за нарушения воздушного пространства российским разведывательным вертолетом.