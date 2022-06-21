Токаев объяснил свое заявление о непризнании псевдореспублик "ЛДНР"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил свое предыдущее заявление о непризнании псевдореспублик «Л/ДНР», сообщает Новое время.

Во время выступления на Катарском экономическом форуме во вторник, 21 июня, Токаев сказал, что «территориальная целостность стран должна преобладать»:

«Выражая наш подход в отношении территориальной целостности государств, я, конечно же, имел в виду основной принцип Устава ООН. С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать».

По мнению Токаева, «переговорный процесс» между Украиной и Россией должен продолжаться, и Казахстан, как «близкий друг» обеих стран, сможет предоставить свои возможности для проведения этих переговоров.

Он также сказал, что «очень обеспокоен» происходящим в Украине, не называя это войной. В конце интервью Токаев добавил, что как президент Казахстана рад иметь близкие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

17 июня Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина, который в очередной раз не смог запомнить его имя и отчество, сказал, что Казахстан не будет признавать «Л/ДНР», как это сделала Россия.

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у страны-агрессора остался единственный союзник на политической карте — Сирия.